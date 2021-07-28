Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
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Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY İmrahor Mahallesi'nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, çevreye yaydığı kötü koku ve rengi ile vatandaşları tedirgin ediyor.

ARNAVUTKÖY İmrahor Mahallesi'nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, çevreye yaydığı kötü koku ve rengi ile vatandaşları tedirgin ediyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'na dökülen derenin rengi özellikle kurban bayramı sonrası siyaha büründü. Bölgede çok sayıda ahırın bulunduğu dereye hayvan atıklarının da atıldığını iddia eden mahalle sakinleri, "Evlerimizde duramaz olduk. Kapı, pencere açamıyoruz. Çok kötü kokuyor, sinekler çok fazla. Eskiden bu derede çocuklar yüzerdi, balıklar vardı. Şimdi ise zehir saçıyor" dediler.

 

Yıllar önce içinde çocukların yüzdüğü, çok sayıda balık türünün de içinde yaşadığı dere, şimdilerde mahalle sakinlerini adeta canından bezdirmiş durumda. Her geçen gün daha da kötüye giden dereye, bölgedeki büyükbaş hayvan besicilerinin attığı hayvan atıkları da eklenince mahalle sakinleri duruma isyan etti. Derenin geçtiği güzergahta oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söylüyor.  

Derenin eskiden çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" dedi. Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini de ifade ettiler.


Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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