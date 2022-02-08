ARNAVUTKÖY'DE DERE TAŞTI, ARAÇ MUAYENE İSTASYONU YOLU KAPANDI

ARNAVUTKÖY'de gece boyunca etkili olan yağmurla birlikte dere taştı, araç muayene istasyonu yolu kapandı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde taşan dere, Araç Muayene İstasyonuna giden yolu kapattı. Araç muayene istasyonuna giden sürücüler yolda kalırken, bazı iş yerleri ise su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Araçlar kurtarıldıktan sonra belediye tarafından çalışma başlatıldı.