ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de demir yüklü kamyonun kasası devrildi.

ARNAVUTKÖY'de demir yüklü kamyonun kasası devrildi.

Kaza, Arnavutköy'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat iskelesi demiri yüklü 52 K 7677 plakalı kamyonun sürücüsü virajda dönüş yaptığı sırada kasa devrildi. İskele demirleri yola ve kaldırıma düştü. Demirlerin düştüğü anda yolda araç ve yaya olmaması olası bir facianın yaşanmasını engelledi. Yola savrulan demirler daha sonra vinç yardımıyla kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ
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Haber: ARNAVUTKÖY'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ - Haberler
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