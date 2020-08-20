Arnavutköy'de dehşet saçan saldırgan yakalandı (1)
ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu.
20.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:17
ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.
Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı. Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı.Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA