Arnavutköy'de dehşet saçan saldırgan adliyeye sevkedildi ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu.

İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan saldırgan adliyeye sevkedildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz ocak ayında ormanlık alanda eşi Aynur Yünkutay(27) ve Murat Olğun (30)'u silahla öldürerek kayıplara karışan İbrahim Yünkutay (32), 13 Temmuz'da tekrar ortaya çıktı. Yünkutay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Tekinay Sokak'ta Muhittin Çiçek'i

silahla vurarak tekrar kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, Başakşehir'de yaptığı operasyon sonucu İbrahim Yünkutay'ı yakaladı. Şüphelinin üzerinde silah ve 9 mermi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen İbrahim Yünkutay'ın 23 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA