Arnavutköy'de dehşet: Öğrenciler bacakları kesilmiş kedi buldu

Arnavutköy'de okuldan çıkan bir grup öğrenci, yolda bacakları kesilmiş kediyi görünce şoke oldu. Bacaklarını kesilen kediyi bulan öğrenciler, "Bunu nasıl yaparlar" diyerek tepkisi dile getirdi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir parkın yakınlarındaki çimenlik alanda bacakları kesilmiş şekilde duran kedi o yolu kullanan öğrencileri hüzne boğdu. Akşam saatlerinde okullarından evlerine dönerken daha yakın olması açısından patika yolu kullanan öğrenciler, çayırlık alanda bacakları kesilmiş bir kedi buldu. Kedinin öldüğünü de anlayan öğrenciler, zavallı hayvana işkence yapanlara tepki gösterdi.

Kediyi o şekilde gören öğrencilerden Yusuf Doğan, "Biz okuldan dönüyorduk arkadaşlarım ile bu patika yolu kullanalım dedik burada kediyi fark ettik. Burada içki şişeleri de var üzerinde de el izleri var bunu nasıl yapabilirler inanmıyorum gerçekten hayvana zulüm etmek en kötü şey onlarda bizim gibi canlı yetkililerimizden yardım bekliyoruz insanları bu şekilde davranması çok kötü bir şey bu bizi gerçekten üzdü" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)