Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
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Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu

13.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:57
Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay, adamın karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı.

Olay dün gece Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu. İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi. Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
Arnavutköy'de dehşet; Eşini kafasından vurup polise teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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