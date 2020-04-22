ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: TARTIŞTIĞI KURYEYİ OTOMOBİLLE METRELERCE SÜRÜKLEDİ
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Arnavutköy, Mehmet K, Güncel, Haber

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: TARTIŞTIĞI KURYEYİ OTOMOBİLLE METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak 'Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı.

22.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:03
ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: TARTIŞTIĞI KURYEYİ OTOMOBİLLE METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak 'Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı. Şüpheli Mertcan F. adli makamlarca serbest bırakılırken olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay 20 Nisan tarihinde saat 21.46 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Mehmet K.'ya trafikte Mertcan F. adlı bir sürücü otomobili ile çarptı. Çarpmanın ardından Mehmet K. motosikletiyle sürüklendi. Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mertcan F. ile ilgili hakkında 'Kasten yaralama" suçundan işlem yapılırken şüpheli. Adli makamlarca serbest bırakıldı.

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET ANLARI: TARTIŞTIĞI KURYEYİ OTOMOBİLLE METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Kaynak: DHA

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