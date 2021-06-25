ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ
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ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de, dar yolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan malzeme yüklü TIR, tarlaya devrildi.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, dar yolda ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkan malzeme yüklü TIR, tarlaya devrildi. Sürücüsünün kazadan yara almadığı TIR uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sıklıkla kazaların yaşandığı ve sürücülerin oldukça dar olduğunu iddia ettiği yolda ilerleyen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir fabrikaya ait malzeme taşıyan TIR, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. TIR'ın malzeme taşıdığı şirketin sahibi yolun dar olmasından şikayet etti.

ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE DAR YOLA SIĞMAYAN MALZEME YÜKLÜ TIR TARLAYA DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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