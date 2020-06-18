Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı ARNAVUTKÖY'de çocuklar aniden bastıran yağmurun tadını çıkardı.

ARNAVUTKÖY'de çocuklar aniden bastıran yağmurun tadını çıkardı. Yolda oluşan su birikintisinin içine giren çocuklar yağışa aldırmadan eğlencenin tadını çıkarttı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde aniden bastıran yağışla birlikte yol göle döndü. Yoldaki su birikintileri içine girip çıkan çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Bazı çocuklar birikintinin içinde yüzmeye çalıştı. Çocukların eğlendikleri bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA