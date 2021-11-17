ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET SONRASI 3 KİŞİNİN KAÇMASI KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. İşlenen cinayetin ardından 3 şüphelinin sokakta kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evinde önceki gün 38 yaşındaki Semih Kuyumcu defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 38 yaşındaki Semih Kuyumcu memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Kuyumcu cinayetinin ardından 3 kişinin sokakta kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı. Yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.