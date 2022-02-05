Arnavutköy'de çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı - Haberler
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Arnavutköy'de çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı

ARNAVUTKÖY'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de Mustafa Sinan'a ait çiğ köfte dükkanına müşteri gibi giren bir kişi, tezgahta bulunan sadaka kutusunu kolunda tuttuğu hırkasının altına koyarak çaldı. Sadaka kutusunda 700 liraya yakın yardım parasının olduğunu söyleyen sahibi Mustafa Sinan, "Neyse ki tezgahta SMA hastası bir yavrumuzun yardım kampanyası kumbarasını görüp çalmamış hırsız. Sadaka kutusunda da 700 lira vardı ancak SMA hastası kardeşimizin yardım kumbarası çalınmış olsaydı bu bizleri çok yaralardı" dedi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.


Arnavutköy'de çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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