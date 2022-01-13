ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞ KÖFTECİYE KURŞUN YAĞDIRDI, O ANLAR KAMERADA - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞ KÖFTECİYE KURŞUN YAĞDIRDI, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bir kişi çiğ köfte alma bahanesiyle girdiği iş yerinde, siparişi hazırlayan iş yeri sahibine kurşun yağdırdı.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi çiğ köfte alma bahanesiyle girdiği iş yerinde, siparişi hazırlayan iş yeri sahibine kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan iş yeri sahibi saldırganı kovaladı. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak Çarşamba günü Arnavutköy'de meydana geldi. Barış B., kendisine ait çiğ köfte dükkanını öğlen saatlerinde açtı. Dükkanın açılmasıyla birlikte içeri giren, yüzündeki maske ve giydiği yağmurlukla kimliğini saklamaya çalışan bir kişi çiğ köfte almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi verilen siparişi hazırlamaya başladı. Bu sırada çevreyi kontrol eden kişi, cebinden çıkardığı silahı Barış B.'nin bacaklarına doğru peş peşe ateşledi. Kurşunların hedefi olan Barış B., bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Yaralı iş yeri sahibi tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başlayınca saldırgan koşarak iş yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan adam silahlı saldırganın peşinden koştu. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken yaralı Barış B., Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Barış B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahlı saldırı sonucu kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞ KÖFTECİYE KURŞUN YAĞDIRDI, O ANLAR KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞ KÖFTECİYE KURŞUN YAĞDIRDI, O ANLAR KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE ÇİĞ KÖFTECİYE KURŞUN YAĞDIRDI, O ANLAR KAMERADA

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