Arnavutköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı
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Arnavutköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı

19.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
Arnavutköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Arnavutköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan bir minibüs kaza yaptı.

Arnavutköy'de çevik kuvvet polislerini taşıyan bir minibüs kaza yaptı.

Kaza, saat 15.00 sularında Arnavutköy-Sultangazi yolu Memba mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GC 1988 plakalı aracın sürücüsü Celil Konukçu yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan çevik kuvvet minibüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan polis memurları hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı polisler Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında otoyol kısa süreliğine trafik akışına durdurulurken yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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