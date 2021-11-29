Arnavutköy'de çatıların uçma anı kameraya yansıdı - Haberler
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Arnavutköy'de çatıların uçma anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, dış cephesi düştü.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, dış cephesi düştü. Bir çocuğun üzerine ise tabela düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy tabela şiddetli rüzgar nedeniyle bir çocuğun üzerine düştü. Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hadımköy'de ise, bir binanın dış cephesinin bir paçası düştü. Aynı ilçede bulunan Dal Sokak da bir binanın çatısının uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Arnavutköy'de çatıların uçma anı kameraya yansıdı

Arnavutköy'de çatıların uçma anı kameraya yansıdı

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