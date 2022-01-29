ARNAVUTKÖY'DE ÇATIDA KORKUTAN KAR TEMİZLİĞİ

İSTANBUL (DHA) - KAR yağışının ardından İstanbul'da binaların çatılarında temizlik çalışması yapanlar tehlikeli anların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Arnavutköy'de vatandaşların hiçbir güvenlik önemli almadan bina çatılarında kar temizliği yapması görenleri şaşkına çevirdi. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısını temizleyen 2 kişiyi görenler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çatının ön bölümüne kadar gelen kişinin beline bağladığı ipi arkada bulunan kişi tuturak önlem alması dikkat çekti.

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