Arnavutköy'de çatı katı alev alev yandı
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Arnavutköy'de çatı katı alev alev yandı

Arnavutköy'de çatı katı alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, çatı katında büyük çapta hasar oluştu. 

Arnavutköy Yunusemre Mahallesi Biçer sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 07: 30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak binadaki dairelere ve bitişikteki binalara sıçramasını önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken yanan çatı katındaki alevler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

 


Arnavutköy'de çatı katı alev alev yandı
Arnavutköy'de çatı katı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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