Arnavutköy'de can pazarı: Yangında mahsur kalan 2'i bebek 4 kişi kurtarıldı

Arnavutköy'de çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

Arnavutköy'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir bina içerisinde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Apartmanın dumanla dolması sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 2'i bebek 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Olay saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Kenan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanların apartman içerisini kapsamasıyla paniğe kapılan vatandaşlar balkona çıkarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hamile kadın balkonda kurtarılmayı bekledi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan apartmanın içerisine müdahale ederken diğer taraftan üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Balkonda dumandan etkilenmemek için bekleyen bir hamile kadın ekipler tarafından kurtarılırken büyük korku yaşadığı görüldü.

Apartmanın diğer tarafında kurtarılmayı bekleyen iki bebek ve yaşlı bir kadın da itfaiyenin sepetine bindirilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ardından yangın kontrol altına alındı. Mahur kalan kişilerin aile yakınları sevdiklerinin kurtarılma anlarını kaygılı gözlerle izledi. Toplamda 4 kişinin kurtarıldığı olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kurtarılan 4 vatandaşında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA