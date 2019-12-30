Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada sallandı
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Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada sallandı

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı.

30.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:59
Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada sallandı

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu.  Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.


Kaynak: DHA
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