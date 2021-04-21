Son dakika! Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü

Son dakika haberi: Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü Arnavutköy'de bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 41 yaşındaki işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de çalıştığı inşaattan düşen yabancı uyruklu işçi öldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 41 yaşındaki işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonucu vefat eden işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olay, dün 13.45 sularında Arnavutköy Taşoluk mahallesindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Nabi Reşo isimli 41 yaşındaki işçi, inşaatın 2. katında çalışırken bir anda dengesini kaybetti. 2. kattan düşen Reşo'nun düştüğünü gören inşaattaki diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan Nabi Reşo'yu ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nabi Reşo'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK