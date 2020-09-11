Arnavutköy'de çalılık alandaki yangın söndürüldü
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Arnavutköy'de çalılık alandaki yangın söndürüldü

Arnavutköy'de bulunan çalılık alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy'de çalılık alandaki yangın söndürüldü
11.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:21

Arnavutköy'de bulunan çalılık alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy Yassıören Köyü'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıkmış ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.(İHA)

Kaynak: İHA

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