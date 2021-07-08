ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI
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ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci şekilde yandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin bahçesinde meydana geldi. E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesindeki konteynerin içine girdi. İçeride bir süre kalan 3 genç, iddiaya göre çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı. Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar.

PEŞLERİNDEN KOŞAN KÖPEKLERİ BAHÇEYE ATTILAR

Kaçarken peşlerinden koşan köpekleri ise atölyenin bahçesine fırlatan 3 gencin o anki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korku filmi gibi.. Görüntüler Arnavutköy'den..
Korku filmi gibi.. Görüntüler Arnavutköy'den..
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ARNAVUTKÖY'DE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI - Haberler
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