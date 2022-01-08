Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar

Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan kavgada taraflar ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattı.

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan kavgada taraflar ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi.  Önce sözlü olarak tartışan iki grup daha sonra tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine fırlattılar. Kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  Çevre esnafının araya girdiği ve ayırmaya çalıştığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı.


Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar

Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar

Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title