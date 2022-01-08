Arnavutköy'de cadde ortasında kavga ettiler, ellerine ne geçtiyse birbirlerine attılar

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan kavgada taraflar ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Önce sözlü olarak tartışan iki grup daha sonra tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine fırlattılar. Kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çevre esnafının araya girdiği ve ayırmaya çalıştığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı.