Arnavutköy 'De Bulunan Millet Kıraathanesi'ne Yoğun İlgi

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Millet Kıraathanesine vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Başkan Baltacı,"Yaz aylarına güzel bir meydan içerisinde bulunana Millet Kıraathanemiz daha da işlevsel hale gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı projelerinden olan Millet Kıraathanesi, tüm ülkede olduğu gibi Arnavutköy'de de hizmet veriyor. Gün boyu hizmette olan Taşoluk Millet Kıraathanesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yönetim ve Yaşam Merkezi ile 82 eser, hizmete girmesiyle açılan Millet Kıraathanesi; içindeki kitaplarla bilgiye, yanındaki Yeşil Cami ile de maneviyata açılan kapı oldu.

"Yetişkinler ve Gençlere Gün Boyu Hizmet Veriliyor"

Yaklaşık iki ay önce açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Millet Kıraathanesinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Yeşil Cami Meydanımızda bulunan Millet Kıraathanemizden yetişkinler ve gençler gün boyu yararlanabilirler. Millet Kıraathanemizde edibi kitaplarımızın yanı sıra üniversite hazırlık kitaplarımızda bulunmaktadır. Buradan gençlerimizin yararlanabileceği gibi yetişkin vatandaşlarımız da yönelik kitaplarımız kütüphanemizde yer almaktadır" dedi.

Millet Kıraathanesinde mütevazı ikramlarının da bulunduğu söyleyen Başkan Baltacı: "Vatandaşlarımızı buraya geldikleri zaman, arkadaşlarımız tarafından çeşitli ikramlar servis ediliyor. Cay, kuru pasta ve bisküvi gibi vatandaşlarımız, ikramlarımızla beraber bir yandan bilgi edinirken bir yandan da güzel vakit geçirmesi olarak değerlendiriyorlar. İyi bir memnuniyet var. Yaz aylarına güzel bir meydan içerisinde bulunana Millet Kıraathanemiz daha da işlevsel hale gelecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA