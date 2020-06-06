ARNAVUTKÖY'DE BULUNAN CESEDİN OTİZMLİ TAHA YİĞİT'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE BULUNAN CESEDİN OTİZMLİ TAHA YİĞİT'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda bulunan cesedin 20 Nisan'dan beri kayıp olan otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öne sürüldü.

ARNAVUTKÖY'DE BULUNAN CESEDİN OTİZMLİ TAHA YİĞİT'E AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
06.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:49

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda bulunan cesedin  20 Nisan'dan beri kayıp olan otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öne sürüldü. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kimlik tespitinin testlerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Arnavutköy'deki ormanlık alanda 15 Mayıs'ta bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.  Cesedin 20 Nisan'dan beri kayıp olan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu düşünülüyor. Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında kaçarak kaybolmuştu. Otizmli Taha Yiğit'in peşinden giden ailesi, bulamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Cesedin de Taha Yiğit'in en son görüldüğü noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunduğu kaydedildi

Kaynak: DHA

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