Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı
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Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de boş barakada yangın çıktı

Arnavutköy'de çayırlıkta bulunan boş bir barakada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri çamura saplandı.

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Arnavutköy'de çayırlıkta bulunan boş bir barakada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu çamurdan çıkan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesindeki boş bir çayırlıkta bulunan boş bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmaya çalışan bir itfaiye ekibi, yolda çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda köylülerin de yardımıyla traktörlerle saplandığı yerden çıkartılan itfaiye araçları yangın yerine ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda barakadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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