Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı
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Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi.

Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.30 sularında Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar gencin yardımına koştu. Kurtarılarak sahile çıkartılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar! O anlar kamerada
Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar! O anlar kamerada
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