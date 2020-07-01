Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
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Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 30 kişinin yaşadığı apartmanda bodrum katı ve merdivenlerdeki böcekler nedeniyle sıkılan ilaçtan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldıOlay, Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi.

Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
01.07.2020 03:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 04:03

ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 30 kişinin yaşadığı apartmanda bodrum katı ve merdivenlerdeki böcekler nedeniyle sıkılan ilaçtan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında ve merdivenlerinde görülen böceklerinden kurtulmak amacıyla apartman sakinlerinden biri ilaçlama yaptı. Yapılan ilaçlama sonrasında sıkılan böcek ilacından dolayı apartman sakinleri zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.  Sağlık ekipleri, tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1'i hamile kadın 10 kişiyi hastaneye kaldırıldı. Polis, apartmana giriş çıkış olmaması için önlem aldı. Apartmanda Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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