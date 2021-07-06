Arnavutköy'de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Arnavutköy'de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar Park halindeki otomobili kurşunladılar Arnavutköy'de henüz kimliği tespit edilemeyen zanlılar, dün gece saatlerinde park halinde bulunan bir araca ateş açıp kaçtılar.