Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

18.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:37

Arnavutköy'de, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Kiptaş Konutları yanındaki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay sırasında iş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Yaralıların kendi imkanlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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