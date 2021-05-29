Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi'ndeki 4 katlı kumaş fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride çalışan işçiler tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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