Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi'ndeki 4 katlı kumaş fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride çalışan işçiler tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok