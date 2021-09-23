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Arnavutköy'de bir çocuğa çarptığı iddia edilen araç sürücüsü tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Arnavutköy'de bir çocuğa çarptığı iddia edilen araç sürücüsü tutuklandı

Arnavutköy'de bir okulun önünden geçerken bir çocuğa çarptığı iddia edilen aracın sürücüsü "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Arnavutköy'de bir okulun önünden geçerken bir çocuğa çarptığı iddia edilen aracın sürücüsü "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de Anadolu Mahallesi'ndeki bir ortaokulun önünden geçen F.T. idaresindeki araç, orada bulunan M.D. isimli bir çocuğa çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede bacağında kırık olduğu belirlenen küçük çocuk, beyin kanaması riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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