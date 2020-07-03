Arnavutköy'de bir baraka alev alev yandı
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Arnavutköy'de bir baraka alev alev yandı

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın barakayı kullanılmaz hale getirdi.

Arnavutköy'de bir baraka alev alev yandı
03.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:24

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın barakayı kullanılmaz hale getirdi. Alev alev yanan baraka itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 19.00'da Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yanında bulunan baraka henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Barakadaki yangın, yanında bulunan binaya sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan baraka kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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