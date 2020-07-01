Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi...
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Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi...

Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.07.2020 03:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 03:54

Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...

Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi...

Kaynak: İHA

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