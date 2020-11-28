Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
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Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti

28.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:45

Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın bir anda yolun ortasına yığılıp kaldı.

Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın bir anda yolun ortasına yığılıp kaldı. Şans eseri o esnada caddeden geçen oğlu "nabzı çok az" cümlesini duyunca şok geçirirken yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Zöhre Güvenir, yolun tam ortasına geldiği esnada yola yığıldı. O esnada araçların yoğun şekilde geçtiği caddede yola yığılan kadını fark eden vatandaşlar, yaşlı kadının yardımına koştu. Düşmenin etkisiyle kafasını yere vuran ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilen yaşlı kadının şans eseri o esnada caddeden geçen oğlu annesini gördü. Kadının başındaki vatandaşlardan bir tanesinin "nabzı çok az" dediğini duyan oğlu şok geçirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Zöhre Güvenir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

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Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti
Arnavutköy'de bir anda yola yığılan kadın vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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