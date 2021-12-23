Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi - Haberler
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Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ormanlık alanları beyaza bürüdü. Arnavutköy'deki ormanlık alanlar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

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