Arnavutköy'de beyaza bürünen ormanlık alan drone ile görüntülendi

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ormanlık alanları beyaza bürüdü. Arnavutköy'deki ormanlık alanlar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak-İHA)