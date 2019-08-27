Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın

27.08.2019 15:46

Arnavutköy'de evinde başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

?Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşanmasının ardından 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı ve burada bir kafe açtı. Anlak, sürekli kafeye gelip kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Açtığı iş yerinde işleri iyiye gitmeyince, Anlak kafesini devrederek başka bir eve taşındı.

Daha sonra, Murat Uslu isimli şahıs, 31 Temmuz'da, kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeriye girip, 6 yaşındaki kızının gözü önünde Tuğba Anlak'ı darp etti. Daha sonra genç kadını kafasından silahla vuran Murat Uslu, devredilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

?-Tuğba Anlak'ın tedavisi sürüyor

?28 gündür tedavisi devam eden Tuğba Anlak'ın yakınları hastane önünde basın açıklaması yaptı. ?Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve yetkililerden kardeşi için destek istedi.

Ailecek çok kötü olduklarını dile getiren Gültekin, " Kardeşim burada hastanede yatıyor, nedir ne değildir belli değil. Almira her 'gün annem gelecek annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım, uyuyacağım' diyor çocuk. Annesinin resmini öpüyor. Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı kendi de yansın. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden daha iyi doktorlar bekliyorum kardeşime. Çok kötü durumda her tarafı felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi, tamamen makinelere bağlı" dedi. ?

Olay gününü anlatan abla Gültekin," 31 Temmuz Çarşamba günü oldu olay. Biz o gün kardeşimi sürekli aradık ulaşamadık telefonlara çıkmadı. Kız kardeşim aradığında polis çıkıyor telefonuna kardeşiniz bir kaza geçirdi acil buraya gelmeniz gerekiyor diyor. Bize kurşunlandığını söylemediler. Hastaneye gittiğimizde başından vurulduğunu öğrendik. Acil hemen ameliyata almışlar doktorları yüzde 98 ölür, yüzde 2'lik bir şansı var. Kendini mimarım diye tanıtıyor, parayı da alıyor. Kızıyla tehdit ediyor. Kardeşim kızına akıllı saat alıp kızını takip ediyormuş. Ortam kötü hayatından endişe ediyorum demişti." diye konuştu. ?

Anlak'ın eniştesi Zafer Gültekin ise, "Kendinden son derece zayıf bir insana kurşun sıkmak korkaklıktır, acizliktir" diyerek duruma tepki gösterdi.

Basın açıklaması sırasında aileye, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve vatandaşlar da destek verdi. ?

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, " Hepimizi, insanlığı üzdü bu durum. Şu an bu hastanede beyninde bir mermi çekirdeği ile 30 yaşında bir anne yatıyor. Bir cani onun kafasına kurşun sıktı. Kurşun sıkmadan önce de şiddetli darp etmiş. İkinci Emine Bulut olmasın diye burada toplandık. Ablası burada. 6 yaşında bir kızı var. Kızını okutmak istiyordu birinin yetiştirdiği cani evine zorla girip darp etti. Yavrunun olduğu ortamda kafasına mermi sıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA