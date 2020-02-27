ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI
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ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de barakada çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın dış cephesini sardı.

27.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:23
ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Taylan ERGÜN/

'de barakada çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın dış cephesini sardı. 4 katlı binayı saran alevleri gören bina sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attılar. Paniğe neden olan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 

Arnavutköy Hicret Mahallesi Orhun Sokakta bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakanın bitişiğindeki 4 katlı binanın dışına da sıçradı. Yangın mahallede korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü: ------------------Yanan baraka-Ekiplerin yangına müdahalesi-Yan binada oluşan hasar-Genel ve detaylar

 


Kaynak: DHA

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