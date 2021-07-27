ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ
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ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY bir kişi, bankta unutulan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

ARNAVUTKÖY bir kişi, bankta unutulan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla birlikte bankta oturan vatandaş, oturdukları bankın yan tarafına gidince ilk oturdukları bankta cep telefonunu unuttu. Dakikalar sonra caddeden geçen bir kişi, bank üzerindeki cep telefonunu fark ederek yanına oturdu. Soğukkanlı bir şekilde cep telefonunu alan kişi, hiçbir şey olmamış gibi caddeden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ
ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ
ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ
ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ
ARNAVUTKÖY'DE BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNU ALARAK BÖYLE GİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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