Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ARNAVUTKÖY'e 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı.

ARNAVUTKÖY'e 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki Zilan N. S. İsimli genç kız ağır şekilde yaralandı. Genç kızın aşağıya düştüğünü fark edenler hemen yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan kız daha sonra Çapa Çıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç kızın, dengesini kaybederek düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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