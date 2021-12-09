Son dakika haberi | Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki Zilan N. S. İsimli genç kız ağır şekilde yaralandı. Genç kızın aşağıya düştüğünü fark edenler hemen yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan kız daha sonra Çapa Çıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç kızın, dengesini kaybederek düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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