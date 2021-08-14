ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında, Hadımköy - Esenyurt yolunda meydana geldi. Ayakkabı yüklü olan 34 JP 7425 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan TIR sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ın  deponun delinmesi sonrası yakıt yola aktı. Yakıt nedeniyle kayganlaşan yola, çevredeki bir kişi kaza yaşanmaması için kürekle toprak attı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kibariye Cem Yılmaz Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:52:35. #1.16#

title