Arnavutköy'de ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında ARNAVUTKÖY'DE girdiği apartmandan bir çanta dolusu ayakkabı çalarak ayrılan ayakkabı hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı.

ARNAVUTKÖY'DE girdiği apartmandan bir çanta dolusu ayakkabı çalarak ayrılan ayakkabı hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Merkez Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 2 bloktan oluşan apartmana girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, bloklardan birine giremeyince 2'nci bloğa yöneldi. Girdiği bloktan bir çanta dolusu ayakkabıyla ayrılan kimliği belirsiz kişi, bölgeden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi, rastgele daire zillerine basarak apartmanın giriş kapısının açılmasını bekliyor. Bina kapısı açıldığında ise 5 dakika içerisinde çok sayıda ayakkabıyı yanında getirdiği bir çantaya koyarak apartmandan ayrılıyor.

Kaynak: DHA