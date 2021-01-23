Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)
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Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)

23.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:18

Son dakika haberlerine göre Arnavutköy'deki ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'deki ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)
Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)
Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)
Son dakika! Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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