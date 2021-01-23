Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı
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Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

23.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:47
Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı

Arnavutköy'deki ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arnavutköy'deki ayakkabı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fatih Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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