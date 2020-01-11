: Arnavutköy'de AVM yangını

11.01.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:03

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy Merkez Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan içerisinde beyaz eşya ve mobilyaların satıldığı dükkanların bulunduğu bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Yangının, gündüz saatlerinde izolasyon yapılırken pürmüz adı verilen ısı tabancasının içeride unutulması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Yangını gören AVM çalışanları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Arnavutköy itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirilirken, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.

Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AVM çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangın anı iş yeri çalışanlarının kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

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