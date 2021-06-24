ARNAVUTKÖY'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, 120 polisin katılımıyla asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, 120 polisin katılımıyla asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve içindekiler GBT sorgulamasından geçirildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 40 ekipten oluşan 120 polisle asayiş denetimleri gerçekleştirildi. İlçenin giriş, çıkışları ve çok sayıda mahallede arama noktaları oluşturulurken gezici ekipler de görev aldı. Denetimlerde ilçeye giriş yapan ve mahalle aralarında oluşturulan noktalardan geçen araçlar durdurularak didik didik arandı. Sürücü ve araçtakiler GBT sorgulamasından geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı