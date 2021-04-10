Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Son dakika haberler... Arnavutköy'de trafik kazasına sevk edilen ambulansla otomobil çarpıştı.

Arnavutköy'de trafik kazasına sevk edilen ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada, ambulans şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.40 sularında Arnavutköy'de meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin içinde olduğu ambulansa arkasından gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulans şoförüne meslektaşları tarafından müdahale edildi. Kaza sonrasında yol üzerinde bulunan araçlar çekilerek otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı