Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Vize Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın 2'inci katındaki ofis kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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