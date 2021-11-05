ARNAVUTKÖY'DE AKSİYON SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA CEP TELEFONU KAMERASINDA - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE AKSİYON SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE AKSİYON SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA CEP TELEFONU KAMERASINDA

-Kamyonetiyle bir polisin ayağını ezdi.

-Kamyonetiyle bir polisin ayağını ezdi. Kilometrelerce süren kovalamacada şüpheli vurularak yakalandı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği bir kamyonet sürücüsü ile polis arasında kilometrelerce süren bir kovalamaca yaşandı. Polisin sıkıştırarak durdurmak istediği kamyonetin sürücüsü, bir polis memurunu kaldırıma sıkıştırarak kaçmaya devam etti. Polisin, Boğazköy İsmet İnönü Caddesinde kamyonetin lastiklerine ateş ederek durdurduğu kamyonetin sürücüsü de ayağından vuruldu. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi.

KOVALAMACAYI BÖYLE ÇEKTİLER

Ayağından vurulan sürücü E.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kamyonet sürücüsü ile yaşadığı kovalamaca ve sürücünün yakalandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Kovalamacadan görüntüler

-Polisin ateş etmesi

-Polisin kamyoneti sıkıştırması

-Sürücünün aşağıya indirilmesi

-Yerdeki sürücü

-Ambulanstan görüntü


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