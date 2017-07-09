Arnavutköy'de ahşap binanın çatısında yangın çıktı

Arnavutköy'de bir ahşap evde çıkan yanına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti



İSTANBUL - Arnavutköy'de Bebek Caddesinde bir ahşap binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, sabah 10.00 sıralarında Arnavutköy Bebek Caddesi üzerinde bulunan bir ahşap binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap binanın çatı katında bacadan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangının ahşap binada çıkması ise çevrede korkuya neden oldu.

"Duman çıkıyordu, itfaiyeye, karakola söyledim"

Yangın anını gören vatandaşlardan Ahmet Çeçen, "Yangın, duman çıkıyordu, itfaiyeye, karakola söyledik. Karakol itfaiyeye haber verdi. İtfaiye de geldi, vazifesini yapıyor. İçeride vatandaşlar vardı. Yangın bacadan çıktı, biz dumanı görünce karakola bildirdik. Orada çalışanlar da yangını söndürmeye çalıştı" dedi.